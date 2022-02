Editora LeYa vendida a grupo holandês

A LeYa integra grupo holandês. © Igor Martins/Global Imagens

A LeYa Global, grupo editorial no qual se integram editoras de língua portuguesa, e a Infinitas Learning, editora holandesa na área educacional, assinaram um acordo de compra e venda da LeYa, S.A., empresa que gere as operações em Portugal e Moçambique.

A Infinitas Learning é uma editora pan-europeia, com presença na oferta de soluções educativas digitais e em papel, nos Países Baixos, Bélgica e Suécia.

Esta aquisição está sujeita ainda a aprovação da Autoridade da Concorrência. As operações da LeYa no Brasil e Angola não estão incluídas neste acordo.

A Infinitas pretende que a LeYa mantenha a sua autonomia quer no desenvolvimento de produtos e serviços para o sistema educativo português, quer no negócio de edições gerais, afirma em comunicado.

Tanto a LeYa como a Infinitas acreditam que a experiência do novo acionista no desenvolvimento de soluções educativas digitais levará a LeYa a um novo patamar de inovação, que contribuirá para a melhoria do sistema educativo português e será um apoio essencial para os nossos alunos e professores, afirma LeYa em comunicado. A Infinitas está também a considerar a possibilidade de expandir o seu hub tecnológico em Portugal e a aquisição da LeYa é um importante passo nesse sentido.

Os acionistas da LeYa Global, Isaías Gomes Teixeira, Tiago Morais Sarmento e Pedro Marques Guedes mencionam que se "orgulham do trabalho realizado na construção deste grupo editorial no mercado português, o qual não teria sido possível sem a dedicação e o empenho das nossas talentosas equipas de colaboradores, a quem dirigimos um sincero agradecimento".

A CEO da LeYa S.A., Ana Rita Bessa, afirma: "estamos entusiasmados com esta operação que consideramos uma excelente oportunidade para a empresa e para a Infinitas, com benefícios mútuos em termos de crescimento e de partilha do sólido know-how dos respetivos colaboradores".

A mesma responsável sublinha que "a LeYa manterá a sua estratégia de desenvolvimento de livros e recursos escolares de qualidade e inovadores para a educação, bem como de promoção da literacia e dos autores de e em língua portuguesa".

O CEO da Infinitas Learning, Taco Morelisse, ressalva: "estamos muito satisfeitos e convictos que com a aquisição da LeYa será dado um novo passo na estratégia pan-europeia do grupo. A experiência da Infinitas, através dos seus produtos de blended learning e das suas plataformas digitais, apoiará e fortalecerá o desenvolvimento da proposta digital da LeYa, respeitando as especificidades do mercado português".

A aquisição da LeYa, S.A. enquadra-se ainda na estratégia de investimento do principal acionista da Infinitas, a NPM Capital.