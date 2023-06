EDP anuncia para 11 de julho leilão da OPA sobre a EDP Brasil

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade © Nuno Veiga / Lusa

A EDP anunciou que a Comissão de Valores Mobiliários brasileira (CVM) deferiu o pedido de registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil e que está previsto para 11 de julho o leilão.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informou os acionistas e o mercado que, em 25 de maio, a CVM deferiu o pedido de registo da OPA e, consequentemente, foi disponibilizado o Edital com informações sobre o procedimento da oferta e a data de realização do leilão, previsto para 11 de julho.

"A EDP reafirma o seu compromisso de manter os seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer desenvolvimentos relevantes ou deliberações a esse respeito", diz ainda na nota, ressalvando que o comunicado é exclusivamente informativo, não constituindo uma oferta ou proposta de oferta de aquisição de valores mobiliários.

No início do mês, a EDP anunciou à CMVM o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) de 100% sobre a sua subsidiária cotada EDP Brasil, detida a 56,05% (posição consolidada de 57,55%), "visando a sua retirada de bolsa numa transação que gera valor" e "também simplificar a organização empresarial".

A EDP quer comprar os 44% da EDP Brasil que não controla e, para financiar a OPA, está a preparar um aumento de capital de mil milhões de euros, tendo já compromissos de investimento de 600 milhões dos seus maiores acionistas, incluindo o grupo China Tree Gorges (CTG).

O preço oferecido aos acionistas minoritários da EDP Brasil é de 24 reais por ação (cerca de 4,4 euros), correspondendo, assim, a um investimento potencial total de 5.770 milhões de reais (cerca de 1.040 milhões de euros).

A EDP Brasil registou lucro de cerca de mil milhões de reais (181 milhões de euros) em 2022, resultado que indica uma queda de 52,7% face a 2021.