EDP apoia 17 projetos com potencial para criar 40 empregos no Alentejo

Miguel Stilwell de Andrade, EDP © EDP

O grupo EDP vai apoiar 17 ideias de negócio nos municípios alentejanos de Sines e de Santiago do Cacém, com potencial de criação de 40 postos de trabalho diretos, foi esta terça-feira anunciado. Os projetos em causa foram identificados através do programa Nau, em linha com a iniciativa "Futuro Ativo Sines", que prevê planos de formação, consultoria, apoio técnico especializado e incubação de negócios, via EDP.

Em comunicado, a EDP revela que entre os 17 projetos em causa encontra-se uma marca de roupa sustentável, um laboratório de sabão artesanal, uma consultora em agroturismo, uma rede social para eventos e um atelier de confeitaria que aproveite os excedentes alimentares.

Os projetos serão incubados no Alentejo com ajuda do Sines Tecnopolo, entidade responsável pela gestão e execução do Nau.

Agora, os responsáveis pelos projetos selecionados vão inicar uma fase de preparação, "que inclui acesso a 12 módulos de formação sobre temas como, por exemplo, definição de estratégia, gestão de operações e de recursos humanos ou marketing".

Numa fase posterior, os empreendedores apoiados pela EDP vão receber apoio para captar a atenção de "fundos para o arranque das pequenas empresas". "Um trabalho de apoio que será decisivo na estruturação do plano de negócios, na avaliação das exigências legais e demais desafios, sobretudo, nessa fase inicial do novo negócio. Além disso, os empreendedores irão dispor de acompanhamento especializado durante os primeiros dois anos de vida da empresa, de forma a potenciar as suas hipóteses de sucesso", lê-se no comunicado.

O programa Nau, que identificou os projetos que vão ser ajudados pelo grupo EDP, é uma das várias iniciativas desenvolvidas que a EDP está a desenvolver na região do Baixo Alentejo, junto a Sines, no âmbito do "Futuro Ativo Sines". Trata-se de uma estratégia que atua em três áreas prioritárias, "ação social, desenvolvimento, emprego e empreendedorismo, requalificação e oportunidades futuras", segundo a empresa.