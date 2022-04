EDP aprova contas de 2021 e distribuição de dividendo de 0,19 euros por ação

Lisboa , 26/01/2018 - Realizou-se hoje na sede da EDP em Lisboa a Conferência Lisbon Mobi Summit. Miguel Stilwell de Andrade (Álvaro Isidoro/ Global Imagens ) © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

Os acionistas da EDP aprovaram esta quarta-feira em assembleia-geral as contas de 2021 e a distribuição de um dividendo bruto de 0,19 euros por cada ação, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP informa que na assembleia-geral anual realizada hoje "aprovou a proposta do Conselho de Administração Executivo de aplicação de resultados relativos ao exercício de 2021, tendo determinado a distribuição de um dividendo bruto de 0,19 euros por cada ação".

Os dividendos estarão a pagamento a partir do dia 28, indica a energética.

Segundo o comunicado, a partir do dia 26, "as ações representativas do capital social da EDP serão transacionadas em mercado regulamentado sem conferirem direito a dividendos relativos ao exercício de 2021".

Os acionistas aprovaram ainda os resultados do exercício de 2021 assim como o relatório de sustentabilidade contendo a demonstração não financeira consolidada e o Compromisso para a Transição Climática 2030.

Enquanto decorria a reunião de acionistas, trabalhadores da EDP em greve protestaram junto à empresa, em Lisboa, contra a proposta de aumentos salariais de 0,6%, reivindicando mais 70 euros de salário.

A EDP teve, no ano passado, lucros atribuíveis aos acionistas de 657 milhões de euros, uma redução de 18% em termos homólogos.