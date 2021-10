EDP assegura Contrato de Aquisição de Energia de 15 anos para projeto no Brasil

Lisboa , 26/01/2018 - Realizou-se hoje na sede da EDP em Lisboa a Conferência Lisbon Mobi Summit. Miguel Stilwell de Andrade (Álvaro Isidoro/ Global Imagens ) © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

A EDP assegurou um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) de 15 anos para a venda de energia produzida pelo projeto solar Monte Verde de 209 megawatt (MW) no Brasil, informou esta segunda-feira a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP adianta que o CAE foi assegurado através de uma parceria 50%/50% entre as suas subsidiárias EDP Renováveis, SA (EDPR) detida em 74,98% e a EDP Energias do Brasil (EDP Brasil) detida em 52,64%.

"O CAE foi estabelecido com a EDP Comercializadora SA, que já alocou a energia através de contratos com a mesma maturidade", refere a empresa.

O projeto situa-se no Estado de Rio Grande do Norte e espera-se que entre em operação em 2024.

De acordo com a empresa, o investimento em conjunto 50%/50% entre a EDPR e EDP Brasil, irá permitir à EDP beneficiar das capacidades da EDPR de desenvolvimento e operação de projetos renováveis e das capacidades da EDP Brasil de comercialização de energia e serviços integrados a clientes.

Na comunicação, a empresa destaca também que com este novo acordo, a EDP continua a aumentar a sua diversificação tecnológica tendo já 2,7 gigawatt (GW) de capacidade solar assegurada e uma capacidade total assegurada de 7,4 GW para 2021-25.

"O sucesso da EDP em assegurar novos CAE reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade de longo prazo", refere ainda a empresa.