EDP assegura contrato para nova central solar no Brasil

© EDP Renováveis

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Abril, 2022 • 10:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP assegurou um contrato para venda de energia renovável produzida por uma nova central solar no estado de São Paulo, Brasil, com capacidade de 254 megawatts (MW), que deverá entrar em operação em 2024, informou a empresa.

De acordo com comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP, "através de uma parceria 50%/50% entre as suas subsidiárias EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") detida em 74,98% e a EDP Energias do Brasil ("EDP Brasil") detida em 56,94%, assegurou um Contrato de Aquisição de Energia ("CAE") para a venda da energia limpa produzida por 120 MWac [megawatts] do projeto solar Novo Oriente".

A nova central solar, com uma capacidade total de 254 MW, dos quais 120 ficam assegurados com este CAE, situa-se perto de um outro projeto, a central solar Pereira Barreto, que entrou recentemente em operação, o que, segundo a empresa, proporcionará "sinergias significativas entre os dois".

A EDP espera que a nova central fotovoltaica Novo Oriente, entre em operação em 2024.

"Com este novo CAE, a EDP continua a aumentar a sua diversificação tecnológica com 3,8 GW de capacidade solar assegurada e um total de 8,9 GW de capacidade renovável assegurada para o período de 2021-25", destacou a elétrica portuguesa, na nota enviada ao mercado.

A empresa realçou ainda que este tipo de contratos reforça "o seu perfil de baixo-risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo-prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".