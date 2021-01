EDP assegura dois CAE a 15 anos para projetos solares nos EUA com 275 MW

Lusa 04 Janeiro, 2021 • 19:43 Partilhar este artigo Facebook

"A EDP -- Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), através da sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. ("EDPR"), detida em 82,6%, através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, assegurou dois Contratos de Aquisição de Energia ("CAEs") a 15 anos para a venda da energia produzida por dois projetos solares fotovoltaicos com 275 MW de capacidade instalada total", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os projetos, localizados nos Estados do Mississippi e Indiana, devem começar as operações em 2023.

A elétrica soma agora dois gigawatts de capacidade solar fotovoltaica assegurada para o período compreendido entre 2020 e 2023.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 4,19% para 5,37 euros.