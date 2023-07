EDP atinge limiar na EDP Brasil e pode avançar com compra potestativa

(Imagem de arquivo) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A EDP anunciou, esta quarta-feira ter atingido um limite de participação na EDP Brasil, na sequência de compras realizadas no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA), podendo desencadear a aquisição potestativa.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a elétrica disse que, "em resultado das aquisições realizadas no decorrer da obrigação da EDP de prorrogar a possibilidade de venda por parte dos acionistas que não aderiram ao leilão da OPA durante o período de três meses seguintes ao mesmo, a respetiva participação no capital social da EDP Brasil, de forma agregada, passou a ser de 538.259.059 ações ordinárias", o que representa cerca de 92,62% das ações ordinárias de emissão da EDP Brasil.

A EDP adiantou ainda que, na sequência das últimas aquisições e tendo em conta o total de ações próprias (2,51%), as ações em circulação representam menos de 5% dos títulos detidos pela EDP Brasil.

Assim, a EDP vai desencadear as ações para propor a convocação de uma assembleia-geral de acionistas da EDP Brasil para deliberar sobre a compra potestativa de ações remanescentes em circulação.

"Com a aprovação desta deliberação, o período para as aquisições supervenientes poderá ser encerrado antecipadamente. A EDP solicitou à EDP Brasil a disponibilização imediata desta informação, nos termos da regulamentação aplicável", referiu.

A OPA para a aquisição de até a totalidade das ações da EDP Brasil visa o cancelamento do seu registo como companhia aberta na categoria A e conversão para categoria B e posterior saída de bolsa.

A retirada da EDP Brasil da bolsa deverá estar concluída no segundo semestre de 2023.

Pelas 14.14, as ações da EDP subiam 2,56% na bolsa de Lisboa para 4,38 euros.