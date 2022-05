EDP Brasil lucra 100,5 milhões de euros no primeiro trimestre

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A EDP Brasil registou lucro de 523 milhões de reais (cerca de 100,5 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2022, segundo balanço financeiro divulgado pela empresa na noite de quarta-feira.

O montante indica um aumento de 5,4% face ao lucro de 443,6 milhões obtido no mesmo período do ano anterior.

Já o EBITDA (sigla usada para denominar o lucro antes de taxas, impostos, depreciação e amortização) da EDP Brasil foi de 1,3 mil milhões de reais (250 milhões de euros), aumento de 20,8% face ao primeiro trimestre de 2021 quando totalizou cerca de mil milhões de reais (192 milhões de euros).

Segundo balanço financeiro da empresa, o segmento de transmissão foi o destaque no período, incluindo a entrega de duas linhas de transmissão no estado brasileiro de Santa Catarina com seis meses de antecipação.

Neste segmento, a empresa destacou também que assumiu, em fevereiro, o controlo da antiga estatal de transmissão do estado brasileiro de Goiás, que passou a se chamar EDP Goiás, e gerou "resultado superior aos números inicialmente considerados."

A EDP Brasil também informou que aderiu ao Contrato de Operação de Crédito, programa instituído pelo Governo brasileiro para dar liquidez financeira ao setor energético e aliviar os consumidores dos impactos tarifários causados pela crise de escassez hídrica que atingiu o país em 2021.

Segundo a imprensa, o valor total que requisitou neste programa foi 109,1 milhões de reais (21 milhões de euros).

O volume de energia distribuída pela EDP Brasil entre janeiro e março apresentou aumento de 1,3%, sendo 0,7% na EDP São Paulo ("EDP SP") e 2,1% na EDP Espírito Santo ("EDP ES").

Em geração solar, a empresa destacou num comunicado divulgado junto com os resultados financeiros que nos três primeiros meses do ano deu andamento à estratégia de ampliar a sua participação nesse segmento, chegando a 1 gigawatt (GW) de capacidade instalada até 2025.

"O crescimento da EDP Brasil em solar tem se concretizado através da contratação de novos parques para clientes em larga escala, assim como, projetos para clientes de geração distribuída. Em abril, anunciamos o segundo e maior parque 'utility scale', em parceria com a EDP Renováveis, um co-investimento em partes iguais, e capacidade de 321 megawatt pico (MWp). Cabe lembrar que nosso target é alcançar 1 GW de exposição à energia solar até 2025, considerando tanto o 'utility scale' quanto a geração distribuída", destacou João Marques da Cruz, CEO da EDP Brasil.

Marques da Cruz frisou que o primeiro trimestre do ano foi marcado por avanços nos três principais eixos de crescimento da empresa no Brasil, que são as áreas de geração solar, transmissão e distribuição.

"Além dos resultados financeiros, a nossa estratégia em sustentabilidade tem atraído a confiança do mercado e da sociedade, com ações para liderarmos a transição energética e para sermos uma empresa cada vez mais sustentável, inclusiva e diversa, com altos níveis de governança e transparência", destacou o executivo.

A empresa do setor energia registou investimento de 443,5 milhões de reais (85,2 milhões de euros), dado que indica queda de 15,3% face ao investimento de 523,6 milhões de reais (100,6 milhões de euros) obtido no mesmo período do ano anterior.

A EDP Brasil terminou o primeiro trimestre de 2022 com uma dívida 10 mil milhões de reais (1,9 mil milhões de euros), dado que indica uma alta de 27,6% face à divida de 7,8 mil milhões de reais (1,5 mil milhões de euros) registada no mesmo período em 2021.

No balanço da EDP Brasil, Marques da Cruz salientou que a empresa "realizou uma captação de 1,9 mil milhões de reais (365 milhões de euros), o que gerou uma alavancagem consolidada de 2,7x Dívida Líquida/EBITDA ajustado no final do trimestre (...) Além disso, completamos 38,5% do Segundo Programa de Recompra de ações."

A empresa informou ainda que numa Assembleia Geral Ordinária realizada no final de abril foi aprovada a distribuição de dividendos relativos a 2021, no valor de 803,2 milhões de reais (154,3 milhões de euros), montante equivalente a 1,40 reais (27 cêntimos de euro) por ação.

O Conselho de Administração da EDP Brasil já havia aprovado o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP"), no montante de 454,8 milhões de reais (87,4 milhões de euros) em dezembro.

Assim, os dividendos e o pagamento de juros sobre o capital próprio da EDP Brasil em 2021 totalizaram 1,2 mil milhões de reais (231 milhões de euros), montante correspondente a distribuição de 2,19 reais (40 cêntimos de euro) por ação.