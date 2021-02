EDP Brasil reforça crescimento na energia solar com aquisição da AES Inova por 177 milhões de reais

Energia solar.

A EDP Brasil assinou um contrato para a compra da AES Inova, a plataforma de investimento em geração distribuída da AES Brasil. O investimento total é estimado em 177 milhões de reais (cerca de 27 milhões de euros, à conversão atual). Este montante considera o valor de aquisição de 101,7 milhões de reais (cerca de 15 milhões de euros) e o CapEx para o desenvolvimento dos projetos.

Através desta operação, a EDP Brasil - que opera em todos os segmentos do setor elétrico no mercado brasileiro - "amplia em 50% a dimensão da sua carteira de projetos e dá mais um passo significativo na sua estratégia de crescimento no segmento de energia solar", é indicado em comunicado.

A conclusão deste negócio permite adicionar quase 34 MWp ao portfólio da EDP Smart através de ativos localizados no Rio Grande do Sul, em São Paulo e Minas Gerais. Deste total, aproximadamente 16 MWp referem-se a empreendimentos contratados e a operação comercial. Os restantes 18 MWp referem-se a projetos ready to build em Minas Gerais, que permitirão à EDP o desenvolvimento da obra, a contratação num mercado estratégico e o aproveitamento de sinergias operacionais com outros ativos na região.

"Esta operação representa para a EDP uma excelente combinação entre projetos contratados - o que significa garantia de receita e mitigação de riscos - e projetos em construção - nos quais nos destacamos pela excelência da entrega no prazo e custo predefinidos", afirma João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil. "Trata-se de mais um passo firme da EDP rumo ao seu objetivo de liderar a transição energética no país, apostando fortemente na geração solar distribuída e centralizada (utility scale)".

A EDP Brasil encerrou 2020 com 65,3 MWp de energia solar no portfólio - 34,5 MWp em projetos já entregues a clientes como o Banco do Brasil, TIM, Claro, Johnson & Johnson, entre outros, e 30,8 MWp em projetos já contratados em desenvolvimento e construção.

Em dezembro de 2020, a empresa assinou um acordo de investimento na Blue Sol, com o objetivo de adquirir uma participação de até 40% na empresa e aumentar a sua capilaridade no segmento de energia solar B2C.