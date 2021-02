EDP com lucros de 801 milhões em 2020

Lisboa , 26/01/2018 - Realizou-se hoje na sede da EDP em Lisboa a Conferência Lisbon Mobi Summit. Miguel Stilwell de Andrade (Álvaro Isidoro/ Global Imagens ) © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

A EDP fechou o exercício de 2020 com lucros de 801 milhões de euros, um aumento de 56% face ao ano anterior. Excluídos fatores extraordinários, o resultado líquido recorrente, ascendeu a 901 milhões de euros, o que representa um crescimento de 6%.

Os ganhos com as vendas realizadas em 2020, designadamente com as barragens em Portugal, compensaram largamente custos vários, como os que teve com o encerramento da central a carvão de Sines, com provisões, imparidades e saídas antecipadas de trabalhadores por pré-reforma, entre outros "efeitos não recorrentes", que tiveram um impacto líquido negativo de 100 milhões de euros.

No comunicado, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade destaca que o crescimento do resultado líquido foi suportado na actividade de produção de energia renovável, que registou um aumento de 7% face a 2019, para os 47,3 terawatt-hora (TWh) de produção eólica, hídrica e solar. Mas a produção total de energia da elétrica caiu 4% para 64,3 TWh. O número de clientes fornecidos caiu 19% para 9,3 milhões de contratos.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 6% para 3.950 milhões de euros, valor que inclui impactos extraordinários de 295 milhões, bem como o efeito adverso da taxa de câmbio, que custou 205 milhões. Excluindo estes fatores, o EBITDA recorrente cresceu 3% para 3.657 milhões.

Já a dívida líquida caiu 11% para 12.243 milhões, o valor mais dos últimos 13 anos. O rácio da dívida sobre o EBITDA baixou 10% para 3,2.

O conselho de administração vai propor à Assembleia Geral, agendada para 16 de abril, uma dividendo de 19 cêntimos por ação, em linha com o ano anterior.