EDP Comercial vai instalar 5 parques solares de 15 MWp em fábrica de vidro italiana

© ABCDstock - stock.adobe.com

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Outubro, 2022 • 14:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Comercial anunciou esta segunda-feira que foi escolhida para instalar cinco parques solares para fornecer eletricidade a fábricas da vidreira Verallia, em Itália, com capacidade instalada de 15 megawatts-pico (MWp), o maior contrato do género num único país.

"A Verallia, líder europeu na produção de recipientes de vidro para alimentos e bebidas, escolheu a EDP Comercial para instalar cinco centrais fotovoltaicas para fornecer eletricidade renovável a fábricas da empresa em Itália", anunciou a empresa portuguesa, em comunicado.

Segundo a EDP, os cinco parques vão ter uma capacidade instalada total de 15MWp, "o que torna este contrato o maior anunciado até agora pela EDP num único país, para a instalação de parques solares".

A elétrica estima ainda que a produção de energia limpa gerada por esta parceria possa chegar aos 16 gigawatts-hora (GWh) anuais.

O projeto inclui a construção de centrais nas regiões italianas de Verona, Savona, Mântua e Vicenza, com a instalação de cerca de 28.000 painéis solares, no total.

"O primeiro parque a ser instalado estará a fornecer energia renovável à Verallia já no início do próximo ano", avançou a EDP.

Juntamente com a Enertel, a empresa de solar que adquiriu no ano passado, a EDP Comercial conta com mais de 70 MWp contratados em Itália.