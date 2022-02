EDP conclui investimento de 347 milhões no Brasil

© Álvaro Isidoro/ Global Imagens

O grupo EDP, através da holding EDP Brasil, concluiu a aquisição da Celg Transmissão por 347 milhões de euros, segundo um comunicado veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na segunda-feira à noite. Em causa está uma empresa de transporte de eletricidade no Brasil.

"A EDP - Energias do Brasil, S.A. detida em em 55,97%1 pela EDP, no seguimento da comunicação ao mercado em 14 de Outubro 2021, concluiu o investimento de 99,99% do capital social da Celg Transmissão S.A., no valor de 2.115 milhões de reais (347 milhões de euros ao câmbio de 6,10 euro/real)", adianta o comunicado.

"Esta transação está alinhada com a estratégia de crescimento da EDP nas redes reguladas de energia elétrica no Brasil, que foi definida no plano de negócios 2021-2025", adianta a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.

A conclusão da compra da Celg Transmissão ocorre menos de quatro meses depois da EDP Brasil ter ganho o leilão para a aquisição de 100% do capital da concessionária de transporte de eletricidade.