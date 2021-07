EDP conclui projeto de investigação que testou novos mercados locais de energia

© AFP

A EDP anunciou a conclusão do projeto piloto europeu que estudou as vantagens da criação de mercados locais de energia e flexibilidade, em que famílias e empresas trocam eletricidade consoante as suas necessidades em períodos específicos do dia.

"Após o estudo feito com base numa amostra de consumidores, concluiu-se que estes conseguiram poupanças que podem chegar a quase 7% da respetiva fatura média de energia, o equivalente a cerca de 5 euros por mês", explicou a empresa, em comunicado.

Segundo a EDP, "através deste estudo, concluiu-se também que, para quem vende nos mesmos mercados a energia que produz a partir de painéis solares PV, os ganhos mensais com a comercialização da energia em excesso podem chegar a 2,5 euros por mês".

O estudo, que foi iniciado no final de 2017, foi financiado pelo Horizonte 2020 em quatro milhões de euros, tendo envolvido diversos parceiros nacionais e internacionais. "Visou explorar o conceito de mercado local de energia, através da flexibilidade, um segmento de mercado que permite balancear a disponibilidade elétrica pelos vários pontos de consumo. Foram avaliados diferentes casos de negócio, com o objetivo de avaliar a melhor forma de extrair valor da flexibilidade e da gestão de ativos nesta nova geração de mercados energéticos", avança a EDP.

Explica a empresa que o modelo foi testado em três ambientes de demonstração distintos, um na Finlândia e dois em Portugal: um real, na zona de Valverde, Município de Évora, no Alentejo, e outro virtualizado, através de uma solução de VPP - "Virtual Power Plant" -, que agregou vários pontos de consumo distribuídos pelo país. "O projeto contribuiu ainda para o desenvolvimento de uma possível plataforma para a gestão destes mercados locais e de uma aplicação web para interface entre vendedores e consumidores".

O consórcio do projeto Dominoes envolveu oito entidades de quatro países europeus: Enerim, o coordenador do projeto, a universidade finlandesa LUT (Lappeenranta-Lahti University of Technology), a Universidade de Leicester, do Reino Unido, e a Universidade de Sevilha, de Espanha. As entidades portuguesas participantes foram a EDP NEW, a E-REDES e a Virtual Power Solutions e o ISEP - Escola Superior de Engenharia do Politécnico do Porto.