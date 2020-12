EDP conclui venda de duas centrais de gás e carteira de 2,5 milhões de clientes em Espanha

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Dezembro, 2020 • 20:02 Partilhar este artigo Facebook

A EDP anunciou, esta terça-feira, em comunicado, na Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), que concluiu a venda à Total, anunciada em maio, de um portefólio de ativos térmicos e clientes de comercialização de energia em Espanha.

No seguimento da informação comunicada ao mercado a 18 de maio de 2020, a EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP) concluiu a venda à Total de um portfólio de ativos térmicos e clientes de comercialização de energia em Espanha, por um "enterprise value" de 480 milhões de euros", lê-se na nota colocada na página da CMVM.

A petrolífera francesa Total tinha anunciado em maio, em Paris, a compra à portuguesa EDP de uma carteira de 2,5 milhões de clientes residenciais em Espanha e duas centrais de gás com capacidade para 850 megawatts por 515 milhões de euros, explicando que a transação inclui cerca de 2,1 milhões de contratos de clientes da EDP Comercializadora e cerca de 400.000 da CHC, uma joint-venture entre a EDP (Energia de Portugal) e a distribuidora de eletricidade CIDE.

"O portfólio alienado inclui duas centrais a gás (Castejón I & III), com capacidade instalada de 843 MW, e a atividade de comercialização B2C em Espanha, que inclui 1,2 milhões de clientes em mercado liberalizado", lê-se ainda na nota colocada na CMVM.

A EDP confirma ainda que chegou a acordo com a CIDE "para a aquisição por parte da CIDE da participação de 50% da EDP na CHC Energia, que deverá ser concluída em fevereiro de 2021 por um Equity Value de 35 milhões de euros".

A transação, conclui-se na nota, "enquadra-se no reposicionamento do portfólio da EDP no Mercado Ibérico, com uma redução da exposição a produção térmica e atividades liberalizadas".

Em maio, tinha sido anunciado que a transação ia permitir à Total tornar-se na quarta maior empresa do mercado espanhol no subsetor do gás, com uma quota de 12%.

A empresa portuguesa também vai transferir os 280 trabalhadores que fazem a gestão das atividades adquiridas pela companhia petrolífera francesa.

A operação é complementar à entrada da Total no mercado espanhol de energia solar em fevereiro último com uma carteira de projetos fotovoltaicos, na fase de desenvolvimento, de quase dois gigawatts e significa "continuar o crescimento na cadeia de valor integrado do gás e da eletricidade em Espanha".

Por seu lado, a filial espanhola da EDP, com sede em Oviedo (norte) de Espanha, informava então, também em comunicado, que a venda dos ativos estava prevista no Plano Estratégico 2019-2022 do grupo apresentado ao mercado em março do ano passado e que previa "uma redução dos ativos de geração térmica e uma redução da exposição à volatilidade dos preços no mercado grossista".

Segundo a energética portuguesa a operação "reforça o perfil de risco reduzido da EDP, contribuindo para aumentar o peso das atividades contratadas e reguladas a longo prazo no EBITDA , para acelerar a "desalavancagem" financeira permitindo uma ligeira melhoria dos benefícios esperados".

"Esta é uma excelente operação, que mais uma vez evidencia não só a qualidade dos nossos ativos, mas também a importância da nossa forte capacidade de desenvolvimento de projetos, uma vez que continuamos a criar valor e a otimizar a estratégia definida no nosso Plano de Negócios", declarou então o presidente executivo da EDP.

De acordo com os planos da petrolífera francesa, a partir de 2021 a empresa terá 8,5 milhões de clientes de gás e eletricidade na Europa, em linha com a ambição de atingir 10 milhões até 2025.