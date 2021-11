EDP considerada a elétrica mais sustentável no índice Dow Jones

Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

A EDP foi reconhecida pelo Dow Jones Sustainability Index (DJSI) como uma das companhias com melhores práticas de sustentabilidade com uma pontuação global de 91 pontos em 100, sendo a primeira entre as "utilities" elétricas.

Num comunicado hoje divulgado, a EDP disse ter conseguido "a melhor avaliação de sempre desde que começou, em 2004, a responder ao questionário para se candidatar aos índices", tendo subido 42 pontos desde então.

Entre os 27 critérios avaliados, a EDP obteve a pontuação máxima este ano em oito: gestão de risco e de crise, materialidade, reporte ambiental, reporte social, influência em políticas públicas, cidadania, riscos relacionados com água e oportunidades de mercado.

Para a edição deste ano foram convidadas 3.559 empresas do ​​​​​​​S&P Global Broad Market Index, tendo participado 1.843, mais 33% do que no ano passado.