EDP construiu parque solar para estúdios da Globo

A EDP construiu um parque solar, com mais de 2.000 painéis fotovoltaicos, nos novos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, de acordo com um comunicado divulgado pela empresa.

A estrutura “produz energia que seria suficiente para abastecer 350 residências por mês”, sendo que o sistema “irá funcionar em regime de autoprodução e gerar energia ao novo espaço do grupo de media brasileiro durante 25 anos”, adiantou a EDP.

Durante este período, o parque “poderá gerar 1.055 MWh [megawatts hora] por ano”, segundo o grupo, que destaca ainda que “sendo uma energia limpa, estima-se também que, com este parque solar, se evite a emissão de aproximadamente 2.000 toneladas de CO2 [dióxido de carbono], o equivalente a cerca de 12 mil árvores”.

A EDP recordou ainda que “este parque solar no Rio de Janeiro não é o primeiro que a EDP faz em parceria com a Globo”, tendo já construído “um sistema semelhante para a companhia brasileira no Recife, com 468 painéis fotovoltaicos”, lê-se na mesma nota.