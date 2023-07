EDP contrata linha de crédito ESG de três mil milhões de euros

© D.R.

A EDP e a EDP Finance assinaram um contrato de abertura de crédito na modalidade "revolving' no montante de três mil milhões de euros, pelo prazo de cinco anos, extensível por mais dois, foi divulgado esta sexta-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), é referido que a extensão por dois anos adicionais é sujeito ao consentimento dos bancos e que este contrato "permite utilizações em euros, dólares americanos e libras esterlinas (num montante máximo de GBP 500M)".

A nova linha de financiamento "reforça a solidez financeira e a liquidez do grupo EDP, aumentando o montante contratado, resultante de um excedente de procura e do número de bancos comprometidos face à linha de crédito existente (de 2,1 mil milhões de euros) que este contrato veio substituir, tendo a linha de crédito anterior, inteiramente disponível, sido revogada", lê-se no documento.

Esta nova linha de crédito é uma "'sustainability-linked facility' e foi estruturada de acordo com os 'Sustainability-linked Loan Principles' da 'Loan Market Association', em particular a dois fatores ESG: a redução de emissões de gases de efeito de estufa de âmbito 1 e 2 e o aumento da percentagem de energias renováveis na capacidade instalada total do grupo EDP".

Os objetivos da redução de emissões "encontram-se alinhados com a trajetória definida cientificamente pela 'Science Based Target initiative' de forma a limitar o aumento da temperatura global média em 1,5ºC, tendo o cumprimento dos objetivos anuais impacto no custo da linha de crédito", refere a EDP.

A linha de crédito "permite um maior alinhamento da estratégia financeira com a estratégia de sustentabilidade e reforça o compromisso da EDP com a descarbonização, incluindo o combate às alterações climáticas e a promoção de energias renováveis", remata.