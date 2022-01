EDP cria prémio académico para a área da energia

O grupo EDP anunciou esta segunda-feira a criação do prémio académico EDP Labelec Merit Award. O objetivo, explica a empresa em comunicado, é "distinguir a excelência académica na área da energia". O prémio consiste também na atribuição de 15 mil euros ou 20 mil euros ao vencedor, dependerá se se trata de uma tese de mestrado ou de doutoramento.

Este prémio é promovido pela EDP Labelec e pela EDP New, duas áreas do grupo focadas em desenvolver projetos de inovação no setor energético, e destina-se aos estudantes universitários "de todos os mercados em que o grupo opera que tenham desenvolvido teses de mestrado ou doutoramento" sobre a área da energia.

Os temas procurados incidem sobre a produção e integração de energias renováveis e descarbonização, redes inteligentes e distribuição, novas soluções de energia limpa e tecnologias inovadoras ou soluções digitais.

O grupo espera que o EDP Labelec Merit Award, além de premiar a investigação na área, incentive, em simultâneo, o surgimento de "novas abordagens que possam ser aplicadas à realidade empresarial".

As inscrições para o prémio já estão abertas e prolongam-se até 31 de março. "O vencedor receberá 15 mil euros, se se tratar de uma tese de mestrado, ou 20 mil euros, tratando-se de uma tese de doutoramento", lê-se.