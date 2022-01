EDP dá energia solar a fabricante de iates de luxo em Itália até 2029

Miguel Stilwell de Andrade, EDP © EDP

O grupo EDP vai fornecer energia solar aos escritórios do Italian Sea Group, um fabricante de iates de luxo, com energia solar, que se localizam na Marina di Carrara, em Itália, nos próximos sete anos. O contrato, anunciado esta segunda-feira, prevê a instalação de um sistema fotovoltaico, com capacidade de produção de 2,5 GWH, assente em mais de cinco mil painéis solares. A central solar deverá ser instalada ainda em 2022.

Em comunicado, a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade refere que se trata do "maior contrato solar da EDP desde que iniciou a comercialização deste tipo de serviços em Itália", em 2020. A mesma nota adianta que os painéis fotovoltaicos serão instalados em quatro hangares, numa área total de 22 mil metros quadrados, o que permitirá ao italian Sea Group "reduzir em 25% as necessidades energéticas da rede, uma vez que produzirá energia renovável para autoconsumo".

"A energia produzida será utilizada para alimentar o ciclo de produção dos navios, os sistemas de aquecimento e ar condicionado dos escritórios, o sistema de iluminação e outras necessidades do estaleiro. A EDP Energia Itália fica responsável pela gestão, manutenção e monitorização da central", lê-se.

O projeto inclui ainda a instalação de seis carregadores para veículos elétricos na Marina di Carrara. Com este acordo, o Italian Sea Group evita a emissão de mais de mil toneladas de dióxido de carbono por ano e reduz de forma substancial a sua fatura de energia.

Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados.

Na Marina di Carrara, na região da Toscânia, o Italian Sea Group constrói iates com mais de 50 metros. Este fabricante de iates de luxo apresenta-se como um "operador global no setor dos iates de luxo, cotado na Bolsa de Milão e ativo na construção e reequipamento de motos de água e navios até 140 metros".

O Italian Sea Group é detido maioritariamente pelo GC Holding SpA, contando com o famoso estilista Giorgio Armani entre os acionistas. Este grupo controla as marcas Admiral e Tecnomar.

A EDP está presente no mercado italiano desde 2019. A energética tem em vigor mais de 600 contratos de fornecimento de energia e soluções solares e mais de 30.000 MW de capacidade de solar vendida no país.