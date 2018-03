EDP Distribuição admite falhas nos contadores inteligentes

A uma média atual de 10 mil contadores inteligentes instalados por semana, a EDP Distribuição tem como meta chegar a 100% do número de consumidores de eletricidade – cerca de 6 milhões de portugueses – até 2022, avançou hoje o presidente da EDP Distribuição, João Torres.

“Nesta altura já estão instalados cerca de 1,2 milhões de contadores inteligentes em todo o país”, assegurou o responsável, num investimento que ronda os 35 milhões de euros. Faltam por isso instalar ainda 4,8 milhões de contadores inteligentes em quatro anos, “uma meta muito mais dependente da distribuição do que do regulador ou do governo”.

“Temos de fazer a expansão de forma muito segura e sustentada. Quando vamos a caminho dos 6 milhões de contadores, não podemos cometer erros, sob pena de ter um impacto muito grande”, assegurou.

Até 2020, a EDP Distribuição, que em breve terá de mudar o seu nome e imagem de marca (na sequência de uma exigência da ERSE), vai investir mais 50 milhões de euros nos seus sistemas e nas redes inteligentes, disse ainda João Torres, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação dos resultados do projeto europeu Upgrid (no âmbito do Horizonte 2020) em Portugal.

Face às críticas à falta de fiabilidade da atual tecnologia que assegura a comunicação entre os contadores inteligentes e os postos de transformação – Power Line Communication (PLC), que permite criar um canal para transmissão de dados através das próprias redes elétricas da EDP Distribuição -, o presidente da empresa admitiu as falhas.

“Se me pergunta se funciona a 100%, a resposta é não. Mas os números são acima dos 90%. Mas tem de chegar aos 100%. Em alguns casos temos GPRS, com cartões SIM nos contadores. A questão do custo para nós é muito relevante para nós. Se cada contador tivesse um cartão SIM, estão a ver quanto não seria o custo associado”, reforçou João Torres, acrescentando: “Privilegiamos desde o início que a comunicação entre o contador e o posto de transformação seja feita pela linha elétrica PLC, uma estrutura de comunicação da EDP Distribuição, com um custo mais controlado”.

Na sequência do projeto Upgrid, que decorreu no Parque das Nações, em Lisboa, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017, a EDP Distribuição tem agora mais uma solução de contador inteligente de última geração ao seu dispor, 100% português: o EDP Box Narrow Band IoT (Internet of Things), cujas comunicações são feitas com base na rede móvel 4.5G da operadora de telecomunicações NOS, desenvolvido pela Janz CE.

Neste momento são cerca de 100 os contadores que já comunicam com a rede através das redes móveis semelhantes às dos telemóveis, a funcionar em clientes finais.

João Torres admite que esta é uma solução que pode ser escalável nos próximos anos, ainda que mais cara face aos atuais contadores inteligentes que estão a ser instalados, na sequência de uma reunião que terá lugar na próxima semana entre os responsáveis da EDP Distribuição e da NOS. “Tenho de me sentar com a NOS e com a equipa interna para ver que teste de carga podemos fazer, com 5.000, 10.000 ou 20.000 destes contadores inteligentes”, disse João Torres, sublinhando: “O plano é integrar esta tecnologia na operação da EDP Distribuição”.

Em 2018, a temática dos contadores inteligentes estará em cima da mesa, com a ERSE a levar a cabo uma nova auditoria ao parque já instalado, depois daquela que foi realizada em 2012 e resultou na identificação de anomalias em vários aparelhos da EDP Distribuição. Nessa altura a ERSE decidiu que a empresa tinha de devolver 11 milhões de euros aos consumidores afetados. Deste valor, apenas 4 milhões foram devolvidos e os restantes sete estão a ser contentados em tribunal. Além disso, também este ano a ERSE realizará um novo estudo (ao qual a EDP Distribuição espera ter acesso) sobre smart meters para estudar as políticas de incentivos, remunerações, entre outras questões.

“Hoje um contador inteligente já custa o mesmo que um tradicional. Há uns anos custavam 5 ou 6 vezes mais. Face a esta redução de custo, a ERSE dirá se a EDP Distribuição pode refletir uma percentagem maior do investimento em smart meters nas tarifas. Mas prefiro ser cauteloso”, disse ainda João Torres