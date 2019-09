EDP Distribuição investe 1,7 milhões para melhorar serviços na AM do Porto

A EDP Distribuição vai investir cerca de 1,7 milhões de euros na melhoria dos serviços de Média e Baixa Tensão prestados aos diversos concelhos na Área Metropolitana do Porto (AMP), foi hoje anunciado.

Em comunicado, a EDP Distribuição informa que “estas intervenções fazem parte de um conjunto de projetos que a empresa tem no seu plano de investimento e que visam assegurar a redundância da rede elétrica e, por essa via, a fiabilidade no fornecimento de energia na AMP”.

Do investimento faz parte a “remodelação de cerca de 14 quilómetros de rede aérea de Média Tensão (MT) e a instalação de 22 pontos de telecomando e controlo na rede MT”, informa a nota de imprensa da elétrica.

Este investimento, continua o documento, “permite a pronta atuação do Centro de Condução, tanto no isolamento de troços em avaria, como na reposição de serviço ou reconfiguração da rede, permitindo reorientar a utilização de meios e recursos no terreno para a resolução de avarias”.

“Adicionalmente está prevista a requalificação e o reforço de isolamento de equipamentos MT em 34 Postos de Transformação (PT), que permitem eliminar as correntes de fuga e aumentar a vida útil das infraestruturas, minimizando as perturbações na rede elétrica e contribuindo para um melhor enquadramento urbanístico das infraestruturas elétricas”, acrescenta a comunicação.

O projeto inclui ainda a “instalação de 12 novos PT, que permitem eliminar as quedas de tensão, reduzir as perdas de energia na rede elétrica e garantir a disponibilização de eletricidade para aumentos de potência e satisfação de novas solicitações para novos clientes dos vários concelhos da AMP”.

“Estão igualmente previstas beneficiações das redes de Baixa Tensão, e ligação de novos clientes, através do reforço e da renovação das redes existentes, num total de cerca de 27 quilómetros, com a aplicação de tecnologias atuais, com melhoria da integração paisagística e ambiental e com reforço da sua capacidade e aumento de fiabilidade”, refere a nota de imprensa.