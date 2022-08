EDP do Brasil saca 266 milhões de euros com subida das tarifas

Diretor da EDP Brasil, João Marques Cruz © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A EDP Espírito Santo (EDP ES), participada da elétrica portuguesa no Brasil, vai encaixar uma receita bruta de 266 milhões de euros, na sequência do aumento das tarifas para os consumidores em 11,5%, em termos homólogos, foi anunciado esta terça-feira. O novo preçário entra em vigor a 7 de agosto.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP, que detém 57,39% da EDP Brasil, indica que as novas tarifas, que representam um aumento médio para os consumidores de 11,5% face ao período homólogo, representam para a EDP ES uma receita regulada bruta de 1 409 milhões de reais (aproximadamente 266 milhões de euros).

O processo de revisão tarifária periódica ocorre a cada três anos, cabendo ao regulador brasileiro recalcular "os custos regulatórios passíveis de gestão pela distribuidora"



A base de remuneração líquida cifra-se em 3,79 mil milhões de reais (714,34 milhões de euros), valor que compara com os 2,58 mil milhões de reais (486,28 milhões de euros) do período anterior.