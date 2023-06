A EDP é a marca mais valiosa de Portugal, seguida da Galp Energia e do Pingo Doce. A esta conclusão chegou a Brand Finance, a consultora de avaliação de marcas do mundo, no seu "Brand Finance Portugal 25 2023". Este relatório analisou as marcas portuguesas mais valiosas e concluiu, também, que as 25 principais marcas de Portugal têm um valor combinado de 12,6 mil milhões de euros. O que representa um valor superior em 22% ao registado em 2021.

De acordo com o estudo, a empresa número um da lista é a EDP - com um valor de marca de 2,4 mil milhões de euros - que tem presença em 29 mercados apresentou bons resultados financeiros e implementou planos de expansão para 2022. Também na reputação, a EDP tem a classificação mais alta a nível nacional, embora a Brand Finance alerte que "os rácios de Sensibilização (65%), Familiaridade (49%) e Consideração (38%) não são muito elevados em comparação com alguns dos seus concorrentes, como a Galp Energia".

Por seu turno, a Galp Energia tem um valor de marca de dois mil milhões de euros (um aumento de 40%) e tem uma quota de mercado de 26% no setor dos combustíveis em Portugal. Com um resultado líquido de cerca de 1,5 mil milhões de euros em 2022, a empresa tem o foco na rentabilidade dos seus projetos, continuar a crescer o seu segmento Upstream e acelerar a expansão da presença da sua marca em projetos renováveis.

No terceiro lugar da tabela está o Pingo Doce, que em 2022 obteve 1,1 milhões de euros em vendas (um crescimento de 9,4%) e tem um valor de marca de 1,2 mil milhões de euros, o que significa que este aumentou 53%.

A Brand Finance chama a atenção para a abertura de 10 novas lojas da marca nacional e para a renovação de 37 outras no ano passado. Diz o estudo que o Pingo Doce teve "pontuações excecionais em Consciência (99%), Familiaridade (95%) e Consideração (94%)".

Como marca que regista o maior crescimento, a Brand Finance identifica a rede de supermercados Ara (valor de marca +68% para 135,5 milhões de euros), que funciona na Colômbia, mas que pertence à Jerónimo

Já a categoria de marca mais forte é liderada pela Nos, cujo valor da marca aumentou 19% para 135,5 milhões de euros. Como refere o relatório, a operadora nacional assegura a posição de topo no Brand Finance's Brand Strength Index, com uma pontuação de 84/100 e uma classificação AAA-.

De acordo com o estudo, a Nos conseguiu pontuações elevadas em termos de notoriedade (97%) e familiaridade (91%). Ao mesmo tempo, a empresa de telecomunicações obteve uma pontuação de 6,2 em 10 no que à reputação diz respeito.

Já no que se refere à perceção de sustentabilidade (SVP), o primeiro lugar da lista é ocupado pela EDP, com 237 milhões de euros e planos para "para aumentar o investimento e gastar 25 mil milhões de euros em quatro anos para quase duplicar a sua capacidade de energia renovável para 33 gigawatts até 2026".

Já a Galp Energia consegue o maior Sustainability Perceptions Score, com 4,5 em 10. Esta pontuação deve-se com a métrica "Comprometida com a proteção do ambiente natural", "Confiável" e "Profissionalmente, eticamente e responsável" do setor em Portugal.