EDP e Agência do Ambiente alvo de buscas por suspeitas de fraude fiscal

Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP © EDP

A Agência do Ambiente e a EDP, entre outras entidades, estão a ser alvo de buscas pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária, confirmou o Dinheiro Vivo junto de ambas as instituições. Em causa está a venda das seis barragens da EDP na bacia hidrográfica do Douro ao consórcio liderado pela Engie, negócio que tem gerado acusações de fraude fiscal.

"A EDP confirma que foi hoje alvo de uma operação de busca com a coadjuvação da Autoridade Tributária no âmbito da venda de um portfólio de seis barragens à Engie, por alegada fraude fiscal. A EDP está a prestar toda a colaboração com as autoridades e mantém-se convicta de que a operação de venda cumpre todos os requisitos legais", disse ao Dinheiro Vivo fonte oficial da EDP.

A notícia foi inicialmente avançada pela Sic Notícias, que dava conta da existência de buscas também nos Ministérios do Ambiente e das Finanças, mas ambas as entidades negam. "No Ministério do Ambiente e da Ação Climática não decorre, até ao momento, nenhuma diligência desse tipo", diz fonte oficial do gabinete de Matos Fernandes, posição reiterada por elementos do gabinete de João Leão.

Já o Ministério Público confirma a realização de buscas em 11 locais, nomeadamente Lisboa, Porto, Amadora e Miranda do Douro, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e cuja investigação está a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira. "Estas buscas decorrem em instalações de barragens, escritórios de advogados, um organismo do Estado, uma sociedade de contabilidade e sociedades ligadas ao sector hidroelétrico", refere o comunicado.

O Ministério Público sublinha que o inquérito se encontra em segredo de justiça e que intervêm na operação 29 Inspetores da Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC​), 37 inspetores da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE), incluindo 10 especialistas do Núcleo de Informática Forense, sendo que a operação em curso, para além de elementos da UGC e da DSIFAE, conta ainda com 28 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR, incluindo dois especialistas em informática forense. Participam, ainda, nas diligências sete magistrados do Ministério Público e cinco magistrados judiciais.

Em causa está a venda de seis barragens na bacia hidrográfica do Douro - Feiticeiro, Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor e Foz-Tua - pela EDP, um negócio no valor total de 2,2 mil milhões de euros, e que tem gerado forte contestação na região, designadamente através do Movimento Cultural Terras de Miranda, que tem acusado o Governo de dar uma 'borla' fiscal à EDP de 300 milhões de euros.

Também o Bloco de Esquerda e o PSD apontam "falta de transparência" no negócio. Mariana Mortágua tem considerado que a EDP deveria ter pago 110 milhões de euros de Imposto do Selo, acusando a empresa de procurar "dar a forma de reestruturação empresarial - cisão e fusão - a um negócio que é uma venda pura e simples, com recurso a uma empresa veículo". Já o PSD entregou, em março, na Procuradoria-Geral da República um pedido de averiguação à venda de seis barragens na bacia hidrográfica do Douro, considerando que o Governo favoreceu a empresa. O partido fala em "responsabilidade partilhadas" do Ministério do Ambiente, que acompanhou o processo, e do Ministério das Finanças, que tinha a "responsabilidade de cobrar impostos" neste negócio.

Anunciado em dezembro de 2019, o negócio foi concluído um ano depois, a 17 de dezembro de 2020. A operação foi aprovada pela Agência Portuguesa do Ambiente a 13 de novembro de 2020.