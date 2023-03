EDP e EDP Renováveis registam aumentos de capital com injeções de mil milhões

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade © Nuno Veiga / Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Março, 2023 • 21:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os aumentos de capital da EDP, deliberado para lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil, e da EDP Renováveis (EDPR), na sequência de um acordo com um fundo de Singapura, já foram registados.

Em causa está uma injeção de 1.000 milhões de euros em cada empresa.

"A EDP - Energias de Portugal, S.A. anuncia que o aumento de capital social sem direito de preferência dos acionistas, concluído a 03 de março de 2023, foi registado na Conservatória do Registo Comercial competente", lê-se no comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este aumento resulta da emissão de 218.340.612 títulos, com um valor nominal de um euro e preço de subscrição de 4,58 euros por ação, o que se traduz num prémio de emissão de 3,58 euros.

Em 2 de março, a elétrica anunciou o lançamento de uma OPA de 100% sobre o capital da EDP Brasil, financiada pelo aumento de capital de 1.000 milhões de euros, agora fechado.

À data, 600 milhões de euros já estavam assegurados pelos principais acionistas.

A retirada bolsista da EDP Brasil deverá estar concluída no segundo semestre de 2023.

Também hoje, o grupo comunicou ao regulador do mercado que a escritura relativa ao aumento de capital da EDPR foi registada no Registo Comercial das Astúrias.

A implementação deste aumento previa a emissão de 50.968.400 ações da empresa, a um valor nominal de cinco euros cada.

O preço de subscrição tinha sido fixado em 19,62 euros por ação, com um prémio de emissão de 14,62 euros por ação.

A empresa já tinha anunciado um acordo de investimento entre a EDPR e o fundo soberano de Singapura, que previa um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, para, em parte, financiar o novo plano de negócios.

Na altura, a EDPR admitiu realocar até 150 milhões de euros do novo aumento de capital a um conjunto de investidores qualificados ao mesmo preço que for fixado para o fundo soberano de Singapura.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP desceram 1,71% para 4,76 euros, enquanto as da EDPR recuaram 3,52% para 20,29 euros.