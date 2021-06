EDP e Engie ganham contrato de 369,5 MW na Polónia

© David McNew/AFP

A EDP acaba de anunciar que a Ocean Winds (OW) assegurou um Contrato por Diferença (CfD) de 25 anos para 369,5 MW atribuído pelo gabinete regulatório de energia polaco aos projetos 'offshore' B-Wind e C-Wind na Polónia.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP precisa que os B-Wind e C-Wind (B&C Wind) são dois projetos eólicos 'offshore' no mar Báltico ao largo da costa da Polónia que são detidos a 100% pela OW, a parceria 'offshore' 50:50 entre a EDP Renováveis (EDPR) e a Engie.

"O CfD foi atribuído ao B&C Wind pelo gabinete regulatório de energia polaco no contexto do programa polaco de suporte ao desenvolvimento da tecnologia eólica offshore, que foi recentemente aprovado pela Comissão Europeia", refere a EDP, que adianta que, "mais concretamente, o CfD foi atribuído durante a primeira fase do programa 'offshore' da Polónia, adjudicando ao B&C Wind um CfD de 25 anos ao valor máximo de 319,60 PLN/MWh".

No seguimento deste êxito na Polónia, a OW tem agora 0,5 GW de capacidade bruta operacional e 3,2 GW de capacidade bruta assegurada para ser instalada de 2021 em diante, totalizando 3,7 GW de capacidade bruta operacional e assegurada, refere ainda a EDP.