EDP e Engie suspeitas de fuga aos impostos na venda de seis barragens

O Ministério Público suspeita que a portuguesa EDP e a francesa Engie elaboraram um esquema jurídico para ocultar o negócio de venda de seis barragens, nomeadamente no rio Douro, permitindo uma alegada fuga fiscal da EDP, noticia o Correio da Manhã esta segunda-feira.

A EDP vendeu seis barragens por 2,2 mil milhões de euros ao consórcio liderado pela Engie, mas, alegadamente, não pagou imposto de selo pela operação realizada em dezembro de 2020.

Escreve o jornal do grupo Cofina que o Ministério Público (MP) defende a tese que a EDP e a Engie "prepararam, planearam e edificaram uma engenhosa construção jurídica". Como ? Com a criação de fusões de empresas a fim de "não pagar ao Estado os impostos que lhe seriam devidos", segundo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. O MP estará a investigar o caso que poderá ter dimensão internacional.