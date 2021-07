EDP encaixa 503 ME com a venda de uma parte do défice tarifário de 2021

Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP © EDP

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2021 • 19:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP anunciou, em comunicado, a venda de 28,8% do défice tarifário de 2021 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por 503 milhões de euros.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que a SU ELETRICIDADE, comercializador de último recurso do sistema elétrico português, detido a 100% pela EDP, acordou a venda sem recurso, através de cinco transações individuais, de 28,8% do défice tarifário de 2021 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 503 milhões de euros.

Este défice tarifário resulta do diferimento por cinco anos da recuperação do sobrecusto de 2021 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2019 e 2020), adianta a empresa no comunicado.

Em dezembro, a EDP já tinha acordado a venda de 15,5% do défice tarifário de 2021, por um montante de 271 milhões de euros.

O défice tarifário é uma medida que permite que o aumento das tarifas da energia não seja aplicado de uma só vez, mas sim de forma faseada no tempo, correspondendo à diferença (cumulativa) entre o preço que deveria ser assumido na tarifa e aquele que efetivamente é.