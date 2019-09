EDP cinco escolhe candidatos à compra de quatro barragens

A EDP já terá escolhido os potenciais compradores dos ativos hidroelétricos que pretende vender. Segundo a agência Reuters, a espanhola Iberdrola, a norueguesa Statkraft e a austríaca Verdbund estão dadas como certas na shortlist que a energética liderada por António Mexia vai apresentar no final desta semana, ou no início da próxima.

De acordo com a Reuters, que cita três fontes próximas do processo, a lista final terá cinco candidatos, mas ainda poderá surgir um sexto. Na dúvida estará a inclusão da francesa Engie e dos fundos Macquarie e Brookfield.

As barragens que a EDP quer vender na Península Ibérica, segundo o seu plano estratégico, estão avaliadas em dois mil milhões de euros.

A empresa contratou dois bancos de investimento, o Morgan Stanley e o UBS, para gerirem o processo. Estes terão entrado em contacto direto com 10 potenciais investidores, dos quais oito apresentaram propostas não vinculativas. O objetivo da EDP com a venda destes ativos é reduzir a dívida.

A italiana Enel foi, de acordo com a Reuters, uma das candidatas à compra dos ativos, através da Endesa, mas a oferta terá sido considerada baixa pela EDP.

As propostas vinculativas deverão ser entregues ainda em setembro pelas empresas interessadas, mas é expectável que as negociações se prolonguem durante o mês de outubro. A EDP conta ter o dossier fechado até ao final do ano.