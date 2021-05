EDP espera arrecadar 300 milhões com venda de ativos

Miguel Stilwell, CEO da EDP © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A venda de ativos renováveis na Europa e nos Estados Unidos, no decorrer deste ano, pode levar a EDP a ganhar 300 milhões de euros, perspetivouo presidente executivo da elétrica num "webcast" com analistas.

Miguel Stilwell d'Andrade estimou hoje que os ganhos com a venda de ativos vão "superar os 300 milhões de euros", adiantando que a empresa já fechou três negócios nos EUA, estando outros em "fase avançada" na Europa.

Segundo este responsável, o encaixe deverá ocorrer durante o segundo semestre, sendo que, no caso da venda de ativos na Europa, os ganhos deverão ser contabilizados já perto do final do ano.

A EDP pretende prosseguir a rotação de ativos, prevendo encaixar cerca de 8.000 milhões de euros até 2025, mas reduzindo a proporção que representou nos últimos dois anos, segundo o plano estratégico apresentado em 25 de fevereiro.

De acordo com o documento, em 2019 e 2020, a EDP alienou cerca de 50% da nova capacidade instalada, e deverá descer essa percentagem para 40% entre 2021-23 e 30% nos últimos anos do plano (2024-25).

Ainda assim, em valor a rotação de ativos sobe uma vez que, nos próximos cinco anos, a capacidade instalada do grupo vai disparar, com um desenvolvimento de quatro GW/ano, duplicando a atual capacidade solar e eólica.

Neste sentido, até 2025, dos 20 GW previstos, cerca de 65% ficarão em propriedade da EDP, face aos atuais 50%.

A EDP totalizou 180 milhões de euros de resultado líquido atribuível a acionistas no primeiro trimestre, mais 23% do que no mesmo período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa somou 159 milhões de euros de lucro recorrente até março, mais 6% do que em igual período de 2020.

Entre janeiro e março, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da elétrica fixou-se em 864 milhões de euros, abaixo dos 980 milhões de euros registados no período homólogo.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 1,69% para 4,39 euros.