EDP espera ter OPA no Brasil concluída até ao final do ano

O presidente executivo do grupo EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, espera que a oferta pública de aquisição (OPA) lançada sobre parte do capital que o grupo não controla na EDP Brasil esteja concluída entre "agosto deste ano e o início do próximo [2024]", de acordo com a apresentação do plano de negócios para 2023-2026 feita a analistas, esta quinta-feira, em Londres.

A concretização da OPA significa retirar a EDP Brasil do mercado de capitais, protegendo a subsidiária do apetite de investidores não relacionados com a energética. O grupo detém 56% e a OPA incide sobre 41,3% do capital não controlado, excluindo as ações próprias da EDP Brasil. O grupo só admite que a subsidiária tenha menos de 5% do capital disperso no mercado.

Aos analistas, o CEO do grupo EDP afirmou que "já não faz sentido ter a EDP Brasil em bolsa", uma vez que o grupo tem identificadas oportunidades "sólidas" no mercado brasileiro. No Brasil, a EDP vai deixar de operar com carvão e quer diminuir a exposição da operação a negócios hidroelétricos. Prefere explorar opções nas redes de distribuição e, a pensar na transição energética, no solar e eólica.

O objetivo é "simplificar" as operações da EDP em Terras de Vera Cruz, considerando que atualmente o negócio naquele mercado, repartido entre a EDP Brasil e a EDP Renováveis, "não é eficiente".

A EDP anunciou a OPA à EDP Brasil "tendo em vista a aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários", segundo o comunicado na madrugada desta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A OPA representa um investimento potencial de aproximadamente 1,04 mil milhões de euros, uma vez que a EDP oferece 24 reais (4,36 euros) por cada ação dos acionistas minoritários da EDP Brasil, o que equivale a um prémio de 22,26% sobre o preço de cada ação na sessão bolsista de 1 de março (19,63 reais).

Considerando os 240.256.573 títulos visados na OPA, a EDP tem em vista um investimento potencial de 5,77 mil milhões de reais (quase 1040 milhões de euros ao câmbio atual).

A OPA será financiada por um aumento de capital de mil milhões de euros. Para avançar com o aumento de capital, a elétrica assinou a 1 de março acordos com a subsidiária europeia da China Three Gorges Corporation e com a Lisson Grove Investment Pte. Ltd, uma afiliada do grupo GIC e uma afiliada do Abu Dhabi Investment Authority, que se comprometeram a investir 600 milhões de euros na operação.

De acordo com Miguel Stilwell d'Andrade, "não será difícil" angariar investidores que subscrevam os restantes 400 milhões de euros para concretizar o negócio. Acresce a perspetiva de que o controlo total sobre a EDP Brasil gere 120 milhões de euros no resultado líquido de 2024 e que melhore entre 3% a 4% o resultado por ação, entre 2024 e 2026.

Para realizar a OPA, a EDP contratou como intermediário o banco BTG Pactual. Participa também na operação o banco de investimento norte-americano Morgan Stanley ao prestar assessoria financeira. As sociedades Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados foram contratadas para a assessoria legal.

O jornalista viajou a convite da EDP até Londres, para a apresentação do plano estratégico do grupo EDP.