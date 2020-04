EDP faz emissão de 750 milhões de euros de obrigações ‘verdes’

A EDP fixou esta terça-feira o preço de obrigações ‘verdes’ a emitir em 750 milhões de euros, com vencimento em abril de 2027, a uma taxa de 1,719%, segundo um comunicado da elétrica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A EDP – Energias de Portugal S.A. (“EDP”) fixou o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida (“notes”) no montante de € 750.000.000 com vencimento em abril de 2027, cupão de 1,625%, a que corresponde uma “yield” de 1,719%”, pode ler-se no comunicado hoje enviado à CMVM.

De acordo com a empresa liderada por António Mexia, “as “notes” serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à negociação na Euronext Dublin”, na Irlanda.

“Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projectos “Green” [verdes] elegíveis do grupo EDP, que consiste em projetos renováveis – eólicos e solares”, adianta a EDP.

A operação tem como parceiro o Barclays, BBVA, BofAML, Citi, Commerzbank, HSBC, ICBC, ING, J.P. Morgan e Société Générale, tendo o Caixa BI como ‘co-lead manager’.