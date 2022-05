EDP fecha primeiro trimestre com prejuízos de 76 milhões de euros

Lisboa , 26/01/2018 - Realizou-se hoje na sede da EDP em Lisboa a Conferência Lisbon Mobi Summit. Miguel Stilwell de Andrade (Álvaro Isidoro/ Global Imagens ) © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

A EDP fechou o primeiro trimestre com prejuízos de 76 milhões de euros, um número que compara com os lucros de 180 milhões de euros registados em igual período do ano passado.

O resultado é explicado pela elétrica pela seca extrema que resultou "num défice recorde de produção hídrica da EDP no mercado Ibérico no trimestre de 2,6TWh face à média histórica", segundo o comunicado emitido esta quinta-feira ao regulador do mercado (CMVM).

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) seguiu a mesma tendência de queda, tendo recuado 18% para 710 milhões de euros, com as perdas associadas à baixa produção hídrica na Península Ibérica a serem apenas parcialmente compensadas pelo desempenho positivo das restantes áreas de negócio.

Este défice hídrico, causado pelo inverno mais seco dos últimos 90 anos, obrigou a um maior volume de compras de eletricidade no mercado grossista Ibérico, por forma a satisfazer o consumo da carteira de clientes da elétrica. Isto num trimestre de preços máximos históricos, os quais não foram totalmente repercutidos nos clientes. "O forte aumento do custo da eletricidade vendida, não repercutido na carteira de clientes, implicou uma perda de 440 mil euro no primeiro trimestre ao nível do EBITDA, que justifica o resultado líquido negativo de 76 milhões de euros registado pela EDP", detalha a empresa liderada por Miguel Stilwell.

A elétrica adianta ainda que para o resto do ano é esperado que a perda registada com o défice hídrico dos três primeiros meses seja compensada pelo bom desempenho de outros segmentos de negócios da EDP, incluindo EDP Renováveis, EDP Brasil, redes Ibéricas e mais produção térmica.

De janeiro a março o investimento bruto aumentou mais de três vezes para 2,3 mil milhões e no final de março 2022 a dívida líquida totalizava 13,1 mil milhões, um aumento de 14% que reflete "a conclusão em fevereiro das aquisições da CELG-T no Brasil e da Sunseap em Singapura, que marcou o início da expansão do Grupo para oito novos mercados, estabelecendo uma nova plataforma na Ásia Pacifico".