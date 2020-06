EDP, Galp e Jerónimo Martins são as marcas mais valiosas

EDP, Galp Energia e Jerónimo Martins ocupam, por esta ordem, o ranking de 2020 das marcas portuguesas mais valiosas. O pódio não sofreu alterações face ao ano passado.

O estudo realizado pela consultora OnStrategy avalia a marca EDP acima dos 2.5 mil milhões de euros, mantendo-se como a mais valiosa em Portugal e a 14ª entre as utilities a nível mundial. “A empresa portuguesa de energia lidera o ranking das marcas portuguesas com maior valor financeiro que resulta da conjugação dos resultados financeiros obtidos e esperados com um indicador de força de marca robusto”, destaca a OnStrategy.

Seguem-se a Galp Energia, com 1.274 milhões, e a Jerónimo Martins com 915 milhões nas três primeiras posições do ranking das 50 marcas portuguesas com maior valor financeiro. O top 5 do fica completo com o Pingo Doce, com um valor financeiro de marca de 803 milhões de euros em valor, e o Millenium BCP, que atinge os 600 milhões. “Os setores da energia, retalho e banca são, portanto, aqueles que detêm as marcas mais valiosas em Portugal.”

João Baluarte, Partner da OnStrategy e responsável pela área de estudos financeiros, explica que a avaliação e valorização financeira das marcas, neste estudo que se realiza desde 2009, tem em conta três fatores: as perspetivas de evolução do negócio e do seu setor de atividade, a força que a marca exerce sobre os seus principais stakeholders e o contexto e risco das geografias e economias onde atua. “Nesse sentido, verificamos, que de uma forma genérica, as principais marcas Portuguesas têm sido razoavelmente resilientes mantendo ou aumentando os índices de força de marca, sendo maioritariamente afetadas por condições externas, nomeadamente pelo risco das economias em que atuam, por exemplo, como assistimos durante o período entre 2010 e 2014”, salienta.

Por seu turno, Paulo Campos Costa, diretor global de Marca, Marketing e Comunicação da EDP, reage em comunicado ao ranking dizendo que “a reputação da EDP tem sido construída ao longo dos anos com base num discurso e comportamento coerentes, alinhados com os vários eixos de estratégia do grupo. A EDP tem sido pioneira no setor da energia, procurando liderar a transição energética, mas também dando especial importância a outras áreas importantes para os consumidores como, por exemplo, o apoio à música e ao desporto. Não despertámos agora para esta realidade e estamos presentes em eventos de música há 14 anos, no atletismo há mais de 20 anos e no surf há mais de 10, sempre de uma forma sustentável e com custos controlados. É esta coerência que os consumidores também valorizam nas marcas”.

Veja o Ranking Marcas Portuguesas Mais Valiosas



A metodologia usada pela OnStrategy na avaliação financeira das marcas é denominada por Royalty Relief, destacando que esta é “uma das adotadas pela maioria dos analistas, auditores e tribunais, pela sucessiva utilização de fontes externas às marcas e empresas em análise”.