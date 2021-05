EDP inicia terceira fase de requalificação de património em Miranda do Douro

Miranda do Douro © Rui Oliveira / Global Imagens

A EDP vai iniciar ainda este ano a terceira fase das obras de requalificação do património classificado como "Moderno Escondido", no Barrocal do Douro, no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança, revelou a empresa.

"Esta nova fase inclui agora as conhecidas Casas dos Engenheiros, um conjunto de cinco imóveis que se distingue pelo estilo arquitetónico único e de vanguarda iniciado nos anos 50 e reconhecido como Conjunto de Interesse Público em 2011", descreve a EDP em comunicado.

Fonte oficial de EDP disse à Lusa que esta terceira fase de intervenção começa em 2021, prevendo-se a sua conclusão em 2022, sem avançar os "valores de investimentos em curso".

"As Casas dos Engenheiros fazem parte da terceira fase de um plano de requalificação deste património no Douro [Internacional] iniciado pela EDP com a reabilitação da Pousada de Picote", especificou a elétrica nacional numa nota de imprensa enviada à Lusa.

Estas cinco moradias, construídas num conceito aberto e em plena montanha, integram o complexo construído em Barrocal do Douro, entre os anos 50 e 60, para alojar os trabalhadores envolvidos na construção das barragens de Picote, Miranda e Bemposta e, posteriormente, os que ficaram para garantir a sua operação.

"Por se tratar de um património de interesse público, este projeto envolve uma exigente lista de critérios de reabilitação e será certificado pela Direção Regional Cultura Norte (DCRN)", explicou a EDP.

Quanto à futura utilização destes espaços, "será alvo de uma avaliação em parceria com as várias entidades locais de forma a que possam contribuir para uma maior valorização e atratividade da zona e beneficiar as populações locais", diz a EDP.

"Com esta iniciativa, a EDP mantém o seu compromisso com a região e com a comunidade no sentido de dar uma nova vida a um património histórico no Douro", acrescenta.

Para o presidente da Câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes, este anúncio da EDP é " uma excelente notícia".

"A intervenção prevista poderá ser o alavancar um novo atrativo turístico no concelho de Miranda do Douro, uma vez que várias faculdades de arquitetura tomam este bairro como exemplo em Portugal", vincou o autarca.

O plano de reabilitação da EDP começou pela Pousada de Picote, um projeto a cargo dos arquitetos Michéle Catannà e Fátima Fernandes - também autores da obra de referência do Moderno Escondido' - que ficou concluído em 2011.

A obra permitiu restaurar e preservar as linhas, materiais e até o mobiliário original que o tornam num marco da arquitetura e do design com assinatura portuguesa.

"A conservação, manutenção e apoio aos visitantes da Pousada são atualmente assegurados por uma pequena empresa local", disse a EDP.

A segunda fase do plano de requalificação envolveu o restauro da Capela, outro dos imóveis classificados.

"Os trabalhos, iniciados em outubro de 2020 e que acabaram de ser concluídos, foram fundamentais para preservar as linhas originais daquele espaço religioso, bem como peças de autor - é o caso do crucifixo "O Cristo Magrinho", totalmente esculpido em madeira por Salvador Barata Feyo, um dos nomes mais marcantes da segunda geração de escultores modernistas portugueses", descreve a EDP.

A capela continua assim a ser utilizada regularmente pela comunidade local para celebração de missas, indica a empresa.

A barragem e todo o aglomerado que é hoje a aldeia de Barrocal do Douro são agora símbolo da arquitetura moderna e "Conjunto de Interesse Público", um grau imediatamente inferior ao de monumento nacional.

O empreendimento, hidroelétrico de Picote foi o primeiro a ser construído no Douro Internacional, durante o processo de eletrificação do país, é muito mais do que a barragem, já que com ela nasceu, entre 1953 e 1958, uma "cidade ideal" num lugar inóspito do Planalto Mirandês.

A barragem de Picote foi projetada por três jovens arquitetos recém-formados na Escola de Belas Artes do Porto, que tiveram a liberdade para dar azo à criatividade e transformar um morro das escarpas do Douro Internacional num local habitável e "revolucionário", numa região isolada onde faltava praticamente tudo.

Archer de Carvalho, Nunes de Almeida e Rogério Ramos projetaram há mais de 60 anos a "cidade ideal", fundada a partir do nada com todas as infraestruturas e serviços, inacessíveis à maioria da população daquela das décadas de 50 e 60 do século XX.