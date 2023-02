EDP instalou mais de 700 mil painéis solares em 100 mil habitações na Península Ibérica

EDP já instalou mais de 700 mil painéis solares nas casas de famílias de Espanha e Portugal © Direitos Reservados

A EDP instalou já mais de 700 mil painéis solares em habitações em Portugal e Espanha, anunciou a empresa, dando conta que 2022 foi um "ano recorde" neste domínio, com quase 40 mil novas instalações que fizeram subir para mais de 100 mil as instalações em casas de famílias na Península Ibérica.

Em comunicado, a empresa dá conta que, desde que desenvolve projetos de energia solar, tem já "mais de 137 MWp (megawatts-pico) de capacidade instalada e 700 mil painéis solares em residências de Portugal e Espanha, contribuindo de forma decisiva para a transição energética destas famílias".

A produção de energia gerada nestas instalações "seria suficiente para abastecer com energia renovável 500 mil pessoas por mês, o equivalente a fornecer apenas com energia solar toda a população de Lisboa", refere a EDP. Já os clientes, diz, conseguem poupanças médias de até 30% na fatura energética, que podem chegar aos 70% quando a instalação conta com uma bateria de armazenamento agregada.

A instalação de painéis solares em mais de 100 mil famílias permitiu, ainda, "evitar a emissão de mais de 40 mil toneladas de CO2 para o ambiente".