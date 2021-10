EDP investe 15,2 mil milhões em transição energética no Reino Unido

Eólica de Moray East © Direitos Reservados

A EDP vai investir um total de 15,2 mil milhões na área da transição energética no Reino Unido até ao ano de 2030, um investimento adicional ao já realizado pela Ocean Wins.

A Ocean Winds é uma joint venture detida a 50/50 pela EDPR e pela Engie nos projetos eólicos offshore de Moray East e Moray West. O investimento neste projeto já chega aos 3,1 mil milhões de euros.

A empresa adianta que, dos 15,2 mil milhões, cerca de 780 milhões serão realizados através da entrada no mercado onshore do Reino Unido com um portfólio de 544 MW de energia eólica e solar onshore.

O projecto prevê ainda um investimento adicional de 2,6 mil milhões de euros em Moray West durante os próximos três a quatro anos. A empresa quer ainda chegar à "meta mínima de 3,9 GW no leilão de eólico offshore Scotwind, equivalente a um capex de até 11,9 mil milhões de euros", chegando assim a um total de investimento de 15,2 mil milhões de euros.

"Estes planos de investimento reforçam o nosso compromisso com o Reino Unido - um mercado estratégico para o crescimento do grupo", diz o presidente da EDP, Miguel Stilwell d"Andrade, em comunicado, na véspera do UK Global Investment Summit, esta terça-feira.