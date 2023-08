EDP investe 2,5 mil milhões de euros em energia solar até 2026

© DR

A EDP vai investir 2,5 mil milhões de euros até 2026 para instalar mais 4 GWp em projetos solares para famílias e empresas a nível global, segundo informação divulgada pelo grupo.

"Este segmento de negócio pode proporcionar, de forma eficiente, poupanças significativas nos custos de energia para os clientes, uma vez que envolve tempos de licenciamento e desenvolvimento mais curtos e um retorno do investimento mais rápido, quando comparado com projetos de energias renováveis de maior escala", afirma Miguel Stilwell d'Andrade, presidente executivo da EDP.

Na Europa, espera-se que a capacidade instalada de energia solar distribuída da EDP cresça cinco vezes entre 2023 e 2026, de acordo com o comunicado que salienta a importante parceria com a Navigator para um projeto solar de 17MWp.

"Nos EUA, existe um significativo potencial para desenvolver comunidades de energia e projetos de energia solar distribuída em grandes clientes comerciais e industriais", lê-se na mesma nota. Nesta geografia, a EDP espera crescer cinco vezes nos próximos três anos, através de parcerias corporativas, como a que foi assinada com a Google ou com a Lufthansa para desenvolver um projeto em Porto Rico.

Na região de Ásia-Pacífico, o grupo "planeia triplicar a sua presença em energia solar distribuída até 2026", segundo o comunicado. A empresa revela que "já tem mais de 1,1 GWp em carteira e mais de 150MWp assegurados ou em construção". Recentemente, na China, e EDP desenvolveu o seu maior projeto de energia solar distribuída a nível mundial, com uma capacidade de 19MWp.

"No Brasil, onde a EDP é um dos três principais players no solar distribuído entre centrais em funcionamento e em construção, prevê-se que a empresa cresça seis vezes até 2026, em comparação com 2022, com foco nas comunidades solares remotas", acrescenta o grupo.

Com operações de geração solar distribuída em 17 mercados em todo o mundo, o grupo já implementou 127 mil instalações em casas residenciais (na Europa) e em pequenas, médias e grandes empresas (na Europa, Ásia-Pacífico, América do Norte e Brasil), de acordo com a informação divulgada pela EDP.