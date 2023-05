EDP junta Amal Clooney e Céline Cousteau em Madrid para debater o futuro do planeta

© Direitos Reservados

A EDP vai organizar em Espanha, um dos seus principais mercados, uma conferência global sobre o futuro do planeta. O evento, que recebeu a designação de 'We Choose Earth', vai juntar "alguns dos maiores especialistas mundiais sobre o futuro do planeta e algumas das vozes mais influentes contra as alterações climáticas" como Amal Clooney, Adam Grant, Céline Cousteau e Peter Frankopan, entre outros.

Agendada para dia 22 de junho, no Teatro EDP Gran Vía, em Madrid, a conferência pretende "promover um debate urgente e profundo sobre temas que têm impacto no dia-a-dia da Sociedade, de forma aberta e para o público em geral", refere a elétrica no comunicado, no qual lembra que assumiu o compromisso de ser 100% verde 2030 "e liderar a transição para fontes limpas e energia". E, por isso, "quer promover um movimento de proteção do planeta no qual líderes, organizações e a sociedade em geral têm um papel fundamental".

Os bilhetes para assistir ao vivo ao evento estão já à venda no site da EDP e começam nos 25 euros. As verbas angariadas serão todas destinadas a diferentes organizações sociais que atuam na proteção do planeta, nas causas sociais e na transição energética: ECODES, La España Azul e Ecomar.