EDP junta-se à Cepsa no maior projeto europeu de hidrogénio verde

Maarten Wetselaar, CEO da Cepsa, e Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP. © D.R.

A EDP vai unir-se à Cepsa na produção de hidrogénio verde em grande escala na Baía de Algeciras, Andaluzia, Espanha, foi esta segunda-feira anunciado.

As duas energéticas já assinaram um acordo para trabalharem em conjunto, passando a empresa portuguesa a integrar o Vale Andaluz de Hidrogénio Verde, o maior projeto de hidrogénio verde promovido pela Cepsa na Europa. A participação da EDP neste megaprojeto visa a central de Los Barrios (Cádiz) para o desenvolvimento de até 1 gigawatt (GW) de hidrogénio verde no Campo de Gibraltar, segundo o comunicado da empresa portuguesa.

"Este acordo com a Cepsa é um importante marco para a reconversão da central térmica da EDP em Los Barrios e para promover a descarbonização industrial através do hidrogénio verde, sendo mais um passo para reforçar a independência energética na Europa", afirma Miguel Stilwell d'Andrade, presidente executivo da EDP, citado no comunicado.

A energética lusa garante ter um plano "único e realista" de projetos em Espanha para transformar centrais térmicas em locais ligados às energias renováveis, hidrogénio verde, armazenamento de energia e a flexibilidade do sistema elétrico, reforçando que o acordo com a Cepsa "facilitará a reconversão da central termoelétrica da EDP em Los Barrios num centro de produção de hidrogénio verde".

A aliança entre a EDP e a Cepsa prevê também "maximizar as complementaridades e sinergias" entre ambas no desenvolvimento do setor, aproveitando capacidades técnicas e a proximidade das instalações das duas empresas, na região da Andaluzia.

O acordo entre ambas inclui "vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030, como os ODS 7 (Energia acessível e limpa), 8 (Trabalho decente e crescimento económico), 12 (Produção e consumo responsáveis) e 13 (Ação climática)". Além disso, visa também o "fornecimento de eletricidade de origem renovável e possível colaboração para produzir combustíveis marinhos sustentáveis".

Do lado da Cepsa, o acordo com a EDP faz parte da estratégia da energética espanhola para 2030 - o plano Positive Motion. Nesse plano, a Cepsa traça o objetivo de se tornar "referência" na transição energética, em Portugal e Espanha, através da mobilidade sustentável e da produção de hidrogénio renovável e biocombustíveis.

"Para acelerar a transição energética é necessário procurar aliados e sinergias que nos permitam avançar neste processo de forma ágil e competitiva", realça Maarten Wetselaar, CEO da Cepsa, no mesmo comunicado.

Os valores envolvidos no acordo entre EDP e Cepsa não foram revelados.

O valor global de investimento da Cepsa no Vale Andaluz de Hidrogénio Verde atinge os cinco mil milhões de euros.

De acordo com o jornal Expansión, acordo entre EDP e Cepsa foi assinado em Davos, na Suíça, à margem da participação dos CEO da EDP e Cepsa no Fórum Económico Mundial.

Ao incluir esta parceria no megaprojeto Vale Andaluz de Hidrogénio Verde, que visa atingir uma capacidade de produção de dois mil megawatts e produzir até 300 mil toneladas de hidrogénio verde, a Cepsa adiciona mais iniciativas ao megaprojeto que super os planos já anunciados pela Iberdrola, Repsol, Acciona, BP ou Totalenergies.

A Cepsa ambiciona controlar 50% da produção de hidrogénio verde que o governo espanhol projeta para toda a Espanha até 2030, investindo três mil milhões de euros na reconversão de refinarias e dois mil milhões de euros na construção de unidades de produção de energia eólica e fotovoltaica, para alimentar as unidades de hidrogénio.