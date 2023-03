EDP lança OPA sobre EDP Brasil financiada por um aumento de capital de mil milhões

A EDP lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil, da qual detém 56%, "tendo em vista a aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários", segundo o comunicado na madrugada desta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A OPA será financiada por um aumento de capital de mil milhões de euros.

A OPA - que se for bem-sucedida retirará a EDP Brasil da bolsa - representa um investimento potencial de aproximadamente 1,04 mil milhões de euros, uma vez que a EDP oferece 24 reais (4,36 euros) por cada ação dos acionistas minoritários da EDP Brasil, o que equivale a um prémio de 22,26% sobre o preço de cada ação na sessão bolsista de 1 de março (19,63 reais), detalha a energética noutro comunicado à CMVM. O preço de oferta tem por base uma avaliação da consultora Ernst & Young (EY).

."O preço por ação poderá ser ajustado ainda por dividendos ou juros de capital próprio eventualmente declarados pela EDP Brasil, ou em decorrência da aprovação de agrupamento ou desdobramento de ações de emissão da EDP Brasil", lê-se. Não obstante, considerando os 240,1 milhões de títulos visados na OPA, a EDP tem em vista um investimento potencial de 5,77 mil milhões de reais (quase 1040 milhões de euros ao câmbio atual).

A EDP contratou como intermediário o banco BTG Pactual. Participa também na operação o banco de investimento JP norte-americano Morgan Stanley ao prestar assessoria financeira. As sociedades Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados foram contratadas para a assessoria legal à OPA.

"Para financiar a oferta pública de aquisição, a EDP tem a intenção de fazer um aumento de capital, num montante de mil milhões de euros", adianta a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade.

Para avançar com o aumento de capital, a elétrica assinou a 1 de março acordos com a subsidiária europeia da China Three Gorges Corporation e com a Lisson Grove Investment Pte. Ltd, uma afiliada do grupo GIC e uma afiliada do Abu Dhabi Investment Authority, que se comprometeram a investir 600 milhões de euros na operação.

Na quarta-feira, a EDP fez saber que obteve lucros de 679 milhões de euros em 2022, mais 3% do que no ano anterior. Antes, a 27 de fevereiro, a EDP Renováveis anunciou um resultado líquido recorrente de 671 milhões de euros em 2022, mais 2% em termos homólogos.