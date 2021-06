EDP lança operação para recompra antecipada de 400 milhões de euros de dívida

Lisboa , 26/01/2018 - Realizou-se hoje na sede da EDP em Lisboa a Conferência Lisbon Mobi Summit. Miguel Stilwell de Andrade (Álvaro Isidoro/ Global Imagens ) © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

A EDP lançou uma operação para recomprar dívida que pode chegar aos 400 milhões de euros. Segundo a informação presente no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a elétrica liderada por Miguel Stilwell convida os detentores de dívida a apresentarem propostas à empresa para a recompra destes instrumentos.

"A EDP informa que foi hoje lançado um convite para apresentação de ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida abaixo identificados, com sujeição à aceitação por parte da EDP e a certos termos, condições e limites estabelecidos no respectivo Tender Offer Memorandum ("Ofertas"). Caso a EDP decida aceitar para compra valores mobiliários representativos de dívida no âmbito da(s) Oferta(s) relevante(s), é expectável que tais aceitações não excedam um montante máximo global de € 400.000.000,00, embora este seja um valor apenas indicativo e o montante global final a aceitar possa vir a ser quer superior ou inferior àquele", diz a empresa através do comunicado presente no site do regulador do mercado de capitais.

A elétrica sublinha ainda que esta operação está enquadrada no âmbito das "iniciativas destinadas a optimizar a carteira de passivos do Grupo EDP, utilizando liquidez disponível para reduzir o montante da sua dívida bruta como parte da estratégia de gestão da dívida do Grupo EDP".

A EDP nota também que as ofertas "não são feitas, directa ou indirectamente, ao público em Portugal nas circunstâncias consideradas como constituindo uma oferta pública ao abrigo do Código de Valores Mobiliários". Contudo, as ofertas podem "apenas ser dirigidas a detentores que sejam residentes, estejam localizados ou estabelecidos em Portugal se estes forem investidores qualificados".

No relatório sobre os resultados do primeiro trimestre do ano, a EDP indicava que tinha uma dívida líquida 13,1 mil milhões de euros, "impactada por um aumento do investimento no fundo de maneio resultante da optimização da gestão de tesouraria num contexto de elevada liquidez financeira e baixas taxas de juro de curto prazo".

De janeiro a março, a elétrica teve lucros de 180 milhões de euros, o que representa um crescimento de 23% face ao período homólogo de 2020.