Dinheiro Vivo/Lusa 17 Junho, 2021 • 13:10

A EDP lidera ranking das marcas portuguesas mais valiosas e a CGD é a marca com maior crescimento de valor financeiro, refere a consultora OnStrategy.

O estudo das Marcas Portuguesas Mais Valiosas 2021, que se reporta aos resultados financeiros de 2020, permitiu conhecer as 25 empresas portuguesas que lideram o "ranking" nacional, de entre mais 200 marcas portuguesas que publicam as suas contas.

Em primeiro, surge a EDP (2.850 milhões de euros e +10,9%), seguida pela Galp Energia (1.562 milhões e + 22,6%), Jerónimo Martins (912 milhões e -0,3%), Pingo Doce (765 milhões e -4,7%) e o Millennium BCP (652 milhões e +8,7%), sendo que a CGD lidera em termos de maior crescimento do valor financeiro, uma subida homóloga de 48,9% para 636 milhões de euros.

Em comunicado, o responsável pelos Estudos Financeiros da OnStrategy explica que "este estudo é realizado em conformidade com as normas ISO10668 e ISO20671, com base na consolidação dos resultados obtidos pelas marcas no exercício de 2020, e em fontes externas e públicas e internas da OnStrategy, em que a pandemia teve impactos diferentes e evidentes entre os vários setores de atividade". João Baluarte acrescenta que, "entre as mais de 200 marcas portuguesas auditadas e avaliadas, esta tabela destaca as 25 com maior valor financeiro, que apesar da crise, são vencedoras e mantiveram a sua resiliência em contexto pandémico".