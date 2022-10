EDP lucra 518 milhões até setembro apesar das perdas de 180 milhões em Portugal

A EDP fechou os primeiros nove meses do ano com um lucro de 518 milhões de euros, uma ligeira melhoria em 1% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira em comunicado enviado ao regulador do mercado (CMVM).

Em Portugal, a operação continua a dar prejuízos. Até setembro, a empresa registou um resultado líquido negativo de 181 milhões de euros no mercado nacional explicado pela seca extrema (com a produção hídrica 63% abaixo do esperado) conjugada "com os elevados preços de eletricidade no mercado grossista Ibérico neste período (€186/MWh, +137%). Estas perdas foram compensadas, em parte, "pelo bom desempenho das operações internacionais, com destaque para a atividade de energias renováveis na Europa, e das operações de redes de eletricidade no Brasil", explica a empresa.

O EBITDA recorrente (resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) aumentou 21% para 3 mil milhões de euros,, uma subida de 15% excluindo variações cambiais, "com forte contributo do crescimento na EDP Renováveis e nas redes de eletricidade no Brasil", destaca a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.

A penalizar as contas da elétrica esteve também o aumento dos cs custos financeiros líquidos de 224 milhões para os 580 milhões, com o custo médio de dívida a atingir os 4,3%, penalizado sobretudo pelo aumento da inflação no Brasil, que mais do que duplicou o custo da dívida em Reais brasileiros." Excluindo a dívida denominada em Reais Brasileiros (14% da dívida consolidada), o custo médio da dívida aumentou de 2,4% para 2,6% no terceiro trimestre de 2022", segundo a EDP.

No final do terceiro semestre de 2022, a dívida líquida totalizava 15,3 mil milhões de euros, um aumento de 32%, justificado pela elétrica pela "aceleração do investimento, sobretudo em renováveis e redes de eletricidade, tal como definido no plano estratégico 2021-2025, e a apreciação do Real Brasileiro e do Dólar Americano".

De janeiro a setembro deste ano o investimento bruto duplicou para 5,5 mil milhões de euros, dos quais 96% foram direcionadas para projetos de energias renováveis e redes de eletricidade, no âmbito da estratégia para a transição energética.

No mesmo comunicado, a elétrica detalha que nas energias renováveis, nos últimos 12 meses, instalou "+2,7 GW de capacidade, prosseguindo a bom ritmo a execução do seu Plano Estratégico, que prevê a instalação de 20 GW entre 2021 e 202". Com a entrada na Ásia Pacifico no início de 2022 e a aquisição da carteira de projetos solares em desenvolvimento da Kronos, baseada na Alemanha, a EDP passou a ter projetos em operação e desenvolvimento em 29 mercados.

