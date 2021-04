EDP: Miguel Pereira Leite substitui Catroga

Dinheiro Vivo 16 Abril, 2021 • 15:37 Partilhar este artigo Facebook

Miguel Pereira Leite é o novo representante da China Three Gorges no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP, no lugar anteriormente ocupado por Eduardo Catroga. Os novos membros do CGS para o triénio 2021-2023 foram eleitos esta quarta-feira, em assembleia geral da elétrica. João Talone, ex-CEO da EDP é o novo presidente do CGS.

Na quarta-feira, a EDP comunicou ao mercado a composição do Conselho Geral e de Supervisão, sublinhando que João Talone foi proposto para a presidência deste órgão - anteriormente ocupado por Luís Amado - pela CTG e pela Oppidum Capital, que detêm, respetivamente, 19,03 e 7,2% da EDP. Mas não indicou quem seriam os restantes nomes indicados pelo acionista maioritário, referindo-se apenas a representantes da China Three Gorges Corporation, China Three Gorges International Limited, China Three Gorges (Europe), S.A., China Three Gorges Brasil Energia Ltda, China Three Gorges (Portugal) Sociedade Unipessoal, Lda, bem como da DRAURSA, S.A.

O jornal de Negócios avança que o lugar anteriormente ocupado por Catroga, em representação da CTG, passa agora a ser ocupado pelo advogado Miguel Pereira Leite, que integra, atualmente, a Assembleia Municipal do Porto, e que os restantes quatro lugares da CTG continuarão a ser ocupados pelos mesmos nomes do triénio anterior: a China Three Gorges Corporation é representada por Dingming Zhang, a China Three Gorges International mantém Shengliang Wu, a China Three Gorges Europe continua na pessoa de Ignacio Herrero Ruiz e a China Three Gorges Brasil segue igualmente com a representação de Li Li.

Recorde-se que Eduardo Catroga anunciou, em fevereiro, que deixaria o cargo no CGS da EDP. "Ao fim de 15 anos, chega. Quero entrar num novo ciclo de repartição do meu tempo profissional por outros projetos de natureza vária", anunciou, então, em entrevista ao ECO.

O jornal de Negócios adianta, ainda, que Miguel Pereira Leite vai, também, presidir à comissão de vencimentos da EDP, informação que a elétrica não confirma.

Além de João Talone e dos quatro elementos já referidos, o CGS integra Fernando María Masaveu Herrero, João Carvalho das Neves, María del Carmen Fernández Rozado, Laurie Lee Fitch, Esmeralda da Silva Santos Dourado, Helena Sofia Silva Borges Salgado Fonseca Cerveira Pinto, Sandrine Dixson-Declève, Zili Shao e Luís Maria Viana Palha da Silva, que acumula com a presidência da Mesa da Assembleia Geral.

O novo CGS tem apenas 16 elementos, menos cinco do que no mandato anterior, e que corresponde à saída dos elementos ligados à política. Além de Luís Amado e Eduardo Catroga, respetivamente ex-ministros da Defesa e das Finanças, saíram, também, Celeste Cardona, ex-titular da pasta da Justiça, Jorge Braga de Macedo, ex-ministro das Finanças, e Augusto Mateus, que foi ministro da Economia.