EDP não sobe preços até final do ano, "salvo se houver situações excecionais"

A EDP comercial diz que não prevê aumentar preços para os clientes residenciais até ao final do ano, "salvo em situações excecionais".

Contactada pelo Dinheiro Vivo depois de o presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, ter alertado, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, para subidas de 40% já nos consumos de julho devido ao travão ibérico ao preço do gás, fonte oficial da elétrica nacional diz que "a atualização do preço da eletricidade da EDP Comercial para os clientes residenciais já entrou em vigor a 1 de julho e representou uma descida média de 2,9%". E acrescenta que "a EDP Comercial não prevê fazer mais alterações até ao final do ano no preço da eletricidade, salvo se houver situações excecionais no decorrer dos próximos meses. Nessa altura, as tarifas serão atualizadas pela empresa face às condições de mercado."

A ERSE já veio explicar que os consumidores que beneficiam do teto ao gás, que são aqueles que têm contratos indexados ao mercado diário (spot) serão chamados a pagar o ajustamento, mas também diz que esses são sobretudo consumidores industriais. Por isso, promete que, "no âmbito das suas competências de supervisão do mercado, estará particularmente atenta a esta situação e não hesitará em atuar, em caso de incumprimento nesta matéria, por parte dos comercializadores".