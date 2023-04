EDP nomeia Pedro Pereira de Vasconcelos como membro do Conselho de Administração

© DR

Os acionistas da EDP aprovaram, em assembleia-geral, a nomeação de Pedro Pereira de Vasconcelos como membro do Conselho de Administração, as contas da empresa e a proposta de aplicação de resultados.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foi aprovada a "nomeação de Pedro Colares Pereira de Vasconcelos como membro do Conselho de Administração Executivo da EDP até ao final do mandato em curso (triénio 2021-2023), com efeitos à data de 12 de abril".

Na reunião foram aprovadas as contas individuais e consolidadas de 2022, bem como a proposta de aplicação de resultados, no montante de 848.564.984,40 euros.

A proposta agora aprovada contempla a transferência de 42.428.249,22 euros para a reserva legal, 6.200.000 euros como dotação para a fundação EDP e 799.936.735,18 euros.

O montante dos dividendos foi fixado em 794.964.108,56 euros, o que corresponde a um dividendo bruto de 0,19 euros por ação.

Os acionistas da elétrica procederam igualmente à atribuição de um voto de confiança à administração e fiscalização.

Por outro lado, o Conselho de Administração da empresa ficou autorizado a comprar e vender ações e obrigações próprias e a proceder ao aumento do capital social da empresa.

Em cima da mesa estava igualmente a supressão do direito de preferência dos acionistas nos aumentos de capital a deliberar pela Administração da EDP "através de procedimentos de accelerated bookbuild (venda acelerada) até 14 de abril de 2026 e como limite máximo de 10% do capital".

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 0,08% para 5,06 euros.