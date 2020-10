EDP patrocina piloto António Félix da Costa

Vera Pinto Pereira, vice-presidente da EDP Comercial, e António Félix da Costa © Direitos Reservados

A EDP Comercial é o novo patrocinador de António Félix da Costa, um dos pilotos portugueses mais mediáticos do momento e que se sagrou este ano campeão do mundo de Fórmula E, a competição automóvel de carros 100% elétricos. A partir deste mês, Félix da Costa vai usar a marca da EDP no capacete e no fato de corrida. A partir de janeiro de 2021, o campeão português defenderá o título mundial em corridas em 12 países, com a Fórmula E a integrar, oficialmente, o Campeonato Mundial da Federação Internacional de Automobilismo.

"Sendo o nº1 da mais reputado prova de competição de veículos elétricos, António Félix da Costa é também um dos principais dinamizadores da mobilidade elétrica, razão pela qual a EDP Comercial se associa a esta automobilista português", refere a marca em nota à comunicação social, salientando que a Fórmula E "é mais um exemplo de como a mobilidade elétrica veio para ficar, sem comprometer a emoção ou o entusiasmo na condução, algo que cada vez mais utilizadores vão experimentando, à medida que fazem a transição para uma mobilidade elétrica e mais sustentável".

"Para mim, é um orgulho ser a nova cara de uma marca como a EDP. Partilhamos os mesmos valores de sustentabilidade e essa foi uma das principais razões que me fez aceitar sem hesitações este convite. Há um caminho que todos temos de fazer no nosso dia a dia, e estou certo de que cada vez mais as pessoas estão conscientes daquilo que devem alterar nos seus hábitos de mobilidade. A EDP tem tido um papel fundamental nessa área e estou confiante de que esta associação dará frutos na visão que temos para Portugal e para o Mundo: um país e um planeta mais sustentáveis", destaca António Félix da Costa.

Já a vice-presidente da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira, refere que, "ao apoiarmos o António Félix da Costa, estamos não só a associar-nos a um desportista de excelência do automobilismo nacional e mundial, mas damos também mais um passo decisivo na promoção da mobilidade elétrica. O António partilha connosco a procura por um mundo mais sustentável para as próximas gerações e, agora, junta-se a nós neste caminho, o que nos deixa muito satisfeitos".

Com 340 pontos de carregamento de veículos elétricos contratados já em Portugal, a EDP espera fechar o ano com 700 pontos, número que quer aumentar para mil em 2021. A empresa já emitiu mais de 23 mil cartões de mobilidade elétrica EDP que permitiram efetuar mais de 104 mil carregamentos na infraestrutura de carregamento público. "Significa que foram carregados mais de 1200 MWh de energia 100% verde e evitadas mais de 900 toneladas de CO2", garante a empresa.