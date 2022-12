EDP produz a primeira molécula de hidrogénio verde no Brasil

D.R.

O grupo EDP anunciou esta segunda-feira que, através da EDP Brasil, a energética produziu primeira molécula de hidrogénio verde (H2V) no Brasil.

Em comunicado, a EDP refere que o feito ocorreu na unidade de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, no dia 15 de dezembro. Trata-se da "primeira etapa estratégica no desenvolvimento do projeto-piloto de hidrogénio no Complexo Termoelétrico do Pecém, cujo lançamento oficial decorrerá em janeiro de 2023", acrescenta a empresa.

O projeto em causa envolve um investimento de 7,5 milhões de euros, sendo que aquela unidade da EDP é a primeira do Estado brasileiro e também a primeira do grupo EDP.

"O Ceará reúne características estratégicas para protagonizar o processo de introdução do hidrogénio verde no país, seja pelo seu excecional potencial solar e eólico - fundamental para a produção do gás -, seja pela sua localização e excelente oferta de infraestrutura para o escoamento desse produto no mercado internacional", explica João Marques da Cruz, presidente executivo da EDP Brasil.

A central de hidrogénio da EDP localizada no Ceará integra projetos de investigação e desenvolvimento (I&D) da UTE Pecém, que pretende vir a gerar combustível limpo através de fontes renováveis, "além de desenvolver um roadmap com análises de cenários de escalabilidade, considerando todos os elos da cadeia de produção do hidrogénio".

A UTE Pecém integra também uma central solar com capacidade de 3 MW e um módulo eletrolisador de última geração para produção do combustível com garantia de origem renovável, com capacidade para produzir 250 Nm3/h do gás.

"O desenvolvimento deste projeto é um importante marco para a produção de energia limpa no país e faz parte dos compromissos de transição energética da EDP a uma escala global", frisa ainda o comunicado.